Rusya: Kararların Kiev’de değil Washington’da alındığını biliyoruz
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin’e düzenlenen İHA saldırıları konusunda, "Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev’de değil Washington’da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor.”dedi.
Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Kremlin’e İHA saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.
Peskov, "Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev’de değil Washington’da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor.” ifadelerini kullandı.
Kremlin Basın Merkezinden dün yapılan açıklamada, "Kiev rejimi, Rusya Devlet Başkanı'nın Kremlin'deki konutuna bu gece İHA'larla hava saldırısı girişiminde bulundu." açıklaması yapılmıştı.
Açıklamada Kremlin'i hedef alan saldırı girişiminin 2 İHA ile gerçekleştirildiği, Rus ordusu ve özel servislerin radar harp sistemleri kullanarak zamanında harekete geçmesiyle İHA'ların etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.