  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya: Karayipler ve Venezuela'da durumu istikrarsızlaştıracak hiçbir adımın atılmayacağını umuyoruz
Takip Et

Rusya: Karayipler ve Venezuela'da durumu istikrarsızlaştıracak hiçbir adımın atılmayacağını umuyoruz

Uluslararası hukukun dünyanın bazı bölgelerinde "içler acısı" hale geldiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Karayipler ve Venezuela'da durumu istikrarsızlaştıracak hiçbir adımın atılmayacağını umuyoruz." ifadesini kaydetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya: Karayipler ve Venezuela'da durumu istikrarsızlaştıracak hiçbir adımın atılmayacağını umuyoruz
Takip Et

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme dair bazı sorularını yanıtladı.

Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesindeki mayın temizleme çalışmalarına katılmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Bu yardımı asla unutmayacağız. Bu tehlikeli çalışma devam ediyor ve Koreli dostlarımız bize yardımcı oluyor. Bunu çok takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Karayipler ve Venezuela'da durumu istikrarsızlaştıracak hiçbir adımın atılmayacağını umuyoruz"

ABD ordusunun Venezuela yakınlarında artan hareketliliğini değerlendiren Peskov, "Uluslararası hukuk, şu anda dünyanın birçok yerinde içler acısı durumda. Karayipler ve Venezuela'da durumu istikrarsızlaştıracak hiçbir adımın atılmayacağını umuyoruz. Her şeyin uluslararası hukuka uygun olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"G20, birçok ülke için önemini ve değerini koruyor"

Peskov, Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da 22-23 Kasım'da yapılması planlanan G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin şunları kaydetti:

"G20, birçok ülke için önemini ve değerini koruyor. Bu, küresel ekonomik sorunların tartışılması açısından temsil gücü yüksek bir formattır. Biz her zaman G20 gündemine herhangi bir şekilde siyasi unsurların dahil edilmesine karşı çıktık. Ortak bildirgeyi siyasallaştırma girişimleri var ki, bu doğal olarak biz de dahil herkes tarafından hoşnutsuzlukla karşılanıyor ve bir dizi ülke de bize katılıyor."

BİM market 14-17 Kasım 2025 İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim'e hangi ürünler geliyor?BİM market 14-17 Kasım 2025 İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim'e hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM market 18 Kasım 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Salı günü hangi ürünler geliyor?BİM market 18 Kasım 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Salı günü hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM market 14 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete bugün Tost Makinesi geliyor!BİM market 14 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete bugün Tost Makinesi geliyor!Aktüel

 

Dünya
ABD’den Belçika’ya “dron tehditlerine karşı destek” teklifi
ABD’den Belçika’ya “dron tehditlerine karşı destek” teklifi
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Tarihe "şaka olsun" diye kurulan bir devlet değiliz
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Tarihe "şaka olsun" diye kurulan bir devlet değiliz
Japonya Başbakanı Takaichi '2 ila 4 saat uyuyorum' dedi, sözleri tepki çekti
Japonya Başbakanı Takaichi '2 ila 4 saat uyuyorum' dedi, sözleri tepki çekti
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü
Güney Kore ve ABD, ticaret ile güvenlik anlaşmalarına dair ortak bilgi notu yayımladı
Güney Kore ve ABD, ticaret ile güvenlik anlaşmalarına dair ortak bilgi notu yayımladı
Küresel Sumud Filosu, İsrail’in Gazze gemilerine el koymasını önlemek için çabalıyor
Küresel Sumud Filosu, İsrail’in Gazze gemilerine el koymasını önlemek için çabalıyor