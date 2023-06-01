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Rusya, Kiev'e gece saldırısı düzenledi: 3 ölü, 10 yaralı

Rus ordusunun gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, Rusların gece Kiev'e saldırı düzenlediğini ve 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde çocukları öldürdüğünü belirtti. Rusya'nın saldırıda seyir ve balistik füzeleri kullandığını aktaran Popko, "Tespit edilen tüm hava hedefleri, savunma kuvvetlerimiz ve araçlarımızla imha edilmiştir." ifadesini kullandı.

Popko, füze parçalarının can kayıplarına ve yıkıma neden olduğunu belirterek, "Başkentin Desna ilçesinde parçalar bir polikliniğe ve yanındaki çok katlı bir binaya düştü. Bunun sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 10'a yakın kişi yaralandı. En kötüsü de ölenler arasında 2 çocuğun olmasıdır." diye konuştu.

Popko, Dnipro ilçesinde bir evin, füze parçasının düşmesi nedeniyle hasar gördüğünü, park halindeki arabaların yandığını bildirdi.

 

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