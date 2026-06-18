Rusya: Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz

Lavrov, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun başkent Moskova'ya gece insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Rus ordusuna Ukrayna'daki askeri tesislere sistematik olarak saldırılar düzenleme talimatı verdiğine dikkati çeken Lavrov, "Bu hedef, Devlet Başkanı tarafından belirlendi. Silahlı kuvvetlerimiz bunu yerine getiriyor ve yapmaya devam edecek." dedi.

Bakan Lavrov, Ukrayna'nın saldırılarına karşı sözlerin yerine gerçek adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın İHA'larla başkente yoğun saldırı düzenlediğini, hava savunma sistemlerinin Moskova üzerinde 190'dan fazla İHA'yı düşürdüğünü açıklamıştı.

Saldırılar sırasında bazı İHA'ların Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaşarak hasara yol açmış, Moskova bölgesinde ise 17 kişi yaralanmıştı.