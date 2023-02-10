Rusya Merkez Bankası Başkanından büyüme öngörüsü

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 7,5 seviyesinde sabit tutma kararının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Küresel resesyon riskinin azaldığını anlatan Nabiullina, “Bunun ilk nedeni, Çin ekonomisinin açılması. İkinci nedeni ise gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faiz oranlarındaki artışta tepe noktalara yaklaşmaları.” diye konuştu.

Üçüncü neden olarak ise başta Avrupa’da olmak üzere düşen enerji fiyatlarına işaret eden Nabiullina, “Tüm bunlar, Rusya'nın önemli ticaret ortakları da dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri üzerinde olumlu bir etkiye sahip. Ancak bu olumlu etkilerin Rusya’ya yansıması yaptırımlar nedeniyle sınırlı kalacak.” dedi.

“Rus ekonomisi yılın ikinci yarısında büyüyecek"

Rus ekonomisinin geçen yılın üçüncü ve son çeyreğinde pozitif bir seyir izlediğini anlatan Nabiullina, “Yıllık bazda değerlendirmek gerekirse, Rus ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında büyümesini bekliyoruz. Tahminlerimize göre Rus ekonomisinde büyüme bu yıl yüzde eksi 1 ila yüzde 1 arasında gerçekleşecek.” ifadelerini kullandı.

Nabiullina, Rusya’daki belirli sektörlerde ve inşaat alanında hacimlerin arttığına işaret ederek, “Kamu yatırımlarının giderek daha fazla rol aldığı lojistik altyapı da hızla gelişiyor.” dedi.