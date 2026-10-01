Rusya: Moskova’nın nükleer silah mesajını muhatapları gayet iyi anladı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO’nun Kaliningrad bölgesine saldırması halinde, Rusya’nın "nükleer silah kullanabileceği" yönündeki mesajını muhataplarının gayet iyi anladığını söyledi.

Zaharova, Rus Perviy Kanal’a yaptığı açıklamada, “Avrupa’nın Rusya’ya saldırması halinde savaşın tamamen farklı ve çok kısa süreceğini” Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de söylediğini hatırlattı.

Putin'in bu açıklamayı Batılı bir haber ajansı ya da siyasetçinin Rus karşıtlığı açıklaması üzerine yapmadığına dikkati çeken Zaharova, Rusya Devlet Başkanının ifadeleri sonrasında yurt dışındaki Rus büyükelçilerin bu tezi geliştiren bilgilendirme çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Zaharova, “Bu, Avrupa tarafından atıldığını gördüğümüz uygulamaya dönük bir dizi adıma verilen yanıttır” ifadesini kullandı.

Avrupa’nın askerileştirilmesi yönünde somut adımlar atıldığını gördüklerini dile getiren Zaharova, akıtılan muazzam kaynakların Avrupa ekonomisini kesinlikle en vahim biçimde etkileyeceğini savundu.

Zaharova, Avrupa’nın saldırgan iştahını dizginleyemediği için kendi halklarına Rusya’nın bölgesi “Kaliningrad’dan rahatsızlık hissetme” düşüncesi pompaladığını öne sürerek “Buna yanıt verdik. Büyükelçilerimiz yanıt verdi. Açık ve kesin bir yanıt verdiler" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Kaliningrad bölgesiyle ilgili Rusya’nın “NATO askeri müdahalesi olması halinde nükleer silahlarla karşılık verilebileceği” yönündeki açıklamasını ciddiye almamasını değerlendiren Zaharova, “Bence Rusya tarafından verilen ilgili mesajın muhatapları bunu gayet iyi anladı” diye konuştu.

Önceki gün Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, dün de Dublin Büyükelçiliği yaptıkları açıklamalarda, Kaliningrad bölgesine yönelik olası abluka ya da saldırı girişimine, Rusya’nın nükleer silahlar dahil elindeki tüm araçlarla karşılık verebileceği uyarısında bulunmuştu.