Rusya: Moskova'ya saldırı girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesine Ukrayna'nın insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah Kiev rejiminin Moskova bölgesindeki nesnelere İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi." denildi.

İHA'nın Rus hava savunma sistemleriyle imha edildiği kaydedilen açıklamada, engellenen saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gece bir düşman İHA'sı saldırı girişiminde bulundu, Savunma Bakanlığı güçleri tarafından vuruldu. Hasar ve kayıp yok." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya 24 Temmuz'da da iki İHA ile saldırı düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.