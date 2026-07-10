Rusya: Mozambik’in kalkınma ve güvenlik süreçlerine katkı sunmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mozambik Dışişleri Bakanı Maria Lucas ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve ekonomik iş birliğini ele aldı. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya ile Mozambik arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Lavrov, dekolonizasyon sürecinde sergilenen dayanışmanın iki ülke arasındaki dostluğun temelini oluşturduğunu ifade etti.

Ekonomik iş birliği ve sanayi dönüşümü gündemde

Lavrov, günümüzde iki ülkenin ortak önceliğinin ekonomik iş birliğini geliştirerek Mozambik'in kalkınma süreçlerini desteklemek olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda, Mozambik'in güncel ekonomik reform ve modernizasyon planlarının, Rusya-Mozambik Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Hükümetlerarası Komisyonu'nun yıl sonuna kadar yapılması planlanan bir sonraki toplantısında kapsamlı şekilde ele alınması konusunda mutabakata varıldı. Lavrov, Afrika ülkelerinin ham maddeleri doğrudan ihraç etmek yerine kendi topraklarında işlemeye odaklandığını belirterek, Rusya'nın bu dönüşüm süreçlerine katkı sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Terörle mücadelede askeri ve lojistik destek

Görüşmede ikili ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra güvenlik alanındaki stratejik ortaklık da masaya yatırıldı. Sergey Lavrov, Mozambik'in kuzey bölgesinde varlığını sürdüren terör tehdidinin ortadan kaldırılması noktasında Moskova'nın Maputo yönetimine askeri ve lojistik destek vermeye açık olduğunu yineledi. İki bakan, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası platformlardaki diplomatik koordinasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini teyit etti.