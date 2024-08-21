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Rusya, Murmansk'ta sivil uçuşları İHA tehlikesi nedeniyle durdurdu

Rusya, ülkenin kuzeyindeki Murmansk'ta sivil uçuşların İHA tehdidi olduğu için durdurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya, Murmansk'ta sivil uçuşları İHA tehlikesi nedeniyle durdurdu
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Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk bölgesinde, insansız hava aracı (İHA) tehlikesi nedeniyle havalimanlarındaki sivil uçuşların durdurulduğu açıklandı.

Rusya Federal Havacılık Ajansı'ndan (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, sivil uçakların güvenliği nedeniyle Murmansk'ta havalimanlarındaki uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Murmansk Valisi Andrey Çibis de yaptığı yazılı açıklamada, bölgede İHA tehlikesinin tespit edildiğini belirterek, "Güvenliği artırmak için gerekli tüm önlemler alınmıştır" ifadesini kullandı.

Finlandiya sınırında bulunan Murmansk, Ukrayna sınırına yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Öte yandan, Rus sosyal medya sitelerinde yer alan görüntülerde, bölgede uçan bir kamikaze İHA'nın imha edildiği görüldü.

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