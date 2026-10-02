Rusya nakit para çıkışını kısıtladı: Yeni limit belli oldu

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Rusya, ülkeden nakit ruble çıkarılmasına ilişkin kuralları sıkılaştırdı. Yeni düzenlemeye göre Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin yanı sıra Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan’a seyahat eden gerçek kişiler, yanlarında en fazla 1 milyon ruble nakit bulundurabilecek. Düzenleme, belirlenen ülkelere yapılan seyahatlerde nakit para transferlerine yönelik yeni bir sınır getiriyor.

Şirketler için nakit ruble çıkışı yasak

Yeni uygulamada tüzel kişiler ve bireysel girişimciler için daha kapsamlı bir kısıtlama getirildi. Bu grupların ülkeden nakit ruble çıkarmasına, miktar dikkate alınmaksızın izin verilmeyecek. Kurallara aykırı şekilde para çıkarmaya çalışanların taşıdığı nakde el konulabileceği belirtildi.

1 milyon rubleyi aşan para için belge gerekiyor

Belirlenen 1 milyon ruble sınırının üzerinde nakit para çıkarmak isteyen kişilerin, taşıdıkları paranın yasal kaynağını belgelemeleri gerekecek. Bu kapsamda banka hesap dökümleri gibi resmi belgelerin ibraz edilmesi istenecek.

Düzenlemenin hedefinde kayıt dışı para transferleri var

Yeni kararın amaçlarından biri, Rusya’dan gerçekleştirilen kayıt dışı sermaye çıkışlarının önüne geçmek. Düzenlemeyle ayrıca “kart turizmi” olarak adlandırılan finansal işlemlerin sınırlandırılması hedefleniyor.

Uzmanlara göre Rusya’dan çıkarılan nakit rubleler bazı komşu ülkelerde dövize çevrilebiliyor. Ardından bu paraların uluslararası ödeme sistemlerine bağlı kartlara aktarılması, yaptırımların aşılmasına yönelik alternatif yöntemlerden biri olarak kullanılıyor.

AEB üzerinden yapılan transferler de takipte

Yeni uygulamanın hedefleri arasında Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri üzerinden gerçekleştirilen kayıt dışı para transferleri de bulunuyor. Ortak gümrük alanına sahip ülkeler üzerinden yapılan para hareketlerinin daha sıkı denetlenmesiyle transit geçişlerin kullanılarak gerçekleştirildiği belirtilen kayıt dışı transferlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.