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Rusya, Nisan 2022 tarihli İstanbul anlaşmasına bağlı kalacak

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İstanbul'da Nisan 2022'de Kiev tarafından da paraflanan anlaşmayı Rusya’nın temel almaya devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Rusya, Nisan 2022 tarihli İstanbul anlaşmasına bağlı kalacak
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, 110'dan fazla ülkenin Brezilya ve Çin tarafından ortaya atılan Ukrayna inisiyatifini desteklediğini ancak İstanbul'da varılan ve Nisan 2022'de Kiev tarafından paraflanan anlaşmanın Rusya için temel olmaya devam ettiğini söyledi.

Şoygu’nun Rossiya-24‘e yaptığı açıklamada, “Çeşitli teklifler ortaya atıldı ve Afrika ülkeleri geçen yıl kendi inisiyatiflerini ortaya koydu, ardından Brezilya ve Çin'den bir inisiyatif geldi ve şu ana kadar neredeyse 110 ülke tarafından onaylandı. Masada pek çok öneri var ama Başkanımızın [Rusya] Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı açıklama bunların başında geliyor” dedi.

Şoygu, Nisan 2022’de İstanbul'da varılan anlaşmanın herkesi tatmin ettiğini ve hatta Ukrayna tarafından paraflandığını söyledi.

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