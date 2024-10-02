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Rusya: Orta Doğu'daki durum Biden yönetiminin tam bir başarısızlığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'ın İsrail'e füze saldırısının ardından ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Orta Doğu'daki krizleri çözmedeki başarısızlığı olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi
AA
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Rusya: Orta Doğu'daki durum Biden yönetiminin tam bir başarısızlığı
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 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Doğu'daki durumun ABD'nin krizlerin çözümünde acizliğini ortaya koyduğunu belirtti. Zaharova, İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki durumu "ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin tam bir başarısızlığı" olarak nitelendirdi.

"Beyaz Saray’ın muğlak açıklamaları krizlerin çözümünde tam bir acizliğini ortaya koyuyor"

Kanlı dramın giderek ivme kazandığını dile getiren Zaharova, "Beyaz Saray’ın muğlak açıklamaları krizlerin çözümünde tam bir acizliğini ortaya koyuyor. (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken'ın çabaları on binlerce kişinin ölümüne ve çıkmaza yol açtı.” ifadelerini kullandı.

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