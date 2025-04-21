Rusya, Paskalya ateşkesini uzatmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile Paskalya Bayramı nedeniyle ilan ettiği ateşkesin sona ermesine saatler kaldı.

Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken, Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in ateşkesin uzatılması yönünde bir talimat vermediğini açıkladı. Uzatma olmaması halinde ateşkes 00:00’da sona erecek.

Zelenskiy, Rusya'nın Paskalya Bayramı için ilan ettiği geçici ateşkesi ihlal ettiğini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar tüm askeri operasyonları durdurma kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den 19 Nisan saat 18:00'den 20 Nisan saat 00:00'a kadar cephedeki gelişmeler hakkında bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, Rus saldırılarının sürdüğünü belirtti.

Rus ordusunun, Rusya'nın Kursk ve Ukrayna'nın Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde topçu ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğine işaret eden Zelenskiy, Ukrayna ordusunun bu saldırılara karşılık verdiğini kaydetti.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu süreçte 19 kez saldırı girişiminde bulunarak 387 kez ateş açtığını ve 290 kez İHA kullandığını ifade etti.