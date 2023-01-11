Rusya, Podgorodnoye yerleşim birimini kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Operasyonların devam ettiğini belirten Konaşenkov, Donetsk yönündeki Rus askeri birliklerinin operasyonlar sırasında Donetsk bölgesinde bulunan Podgorodnoye yerleşim birimini kontrolü altına aldığını kaydetti.

Konaşenkov, Soledar şehrindeki durumla ilgili de "Rusya hava indirme birlikleri, Soledar'ı şehrin kuzey ve güney kesimlerinden bloke etti. Rus Hava Kuvvetleri, düşmanın destek noktalarına saldırıyor. Saldırı timleri şehirde çatışıyor." ifadesini kullandı.

Rus muharebe taktik, hava, füze ve topçu birliklerinin Artyömovsk (Bahmut) şehrindeki saldırılarında Ukrayna ordusunun 57. Motorlu Piyade Tugayına ait gözlem ve komuta noktalarının vurulduğunu aktaran Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 371 uçak, 200 helikopter, 2 bin 868 insansız hava aracı, 400 hava savunma füze sistemi, 7 bin 473 tank ve zırhlı araç, 976 çok namlulu roketatar, 3 bin 809 obüs ve havan topu, 8 bin 6 özel askeri araç yok ettik." diye konuştu.

"Misket bombası tedariki haberleri güvenilir değil"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Foreign Policy'nin yayımladığı bir haberde, "Türkiye’nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği" iddiasına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bu haberlerin güvenilirliğinden bahsetmenin zor olduğunu vurgulayan Peskov, "Biliyorsunuz ki güvenilir ve doğru haberlerden çok sahte haberler var. Bu nedenle tabii ki tüm bunları dikkatlice takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar ve mühimmatlarını sevk ettiğinin bilindiğini belirterek, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak yükümlülüklere sahip ve diğer ülkelerle ikili ilişkilere sahip. Fakat aynı zamanda karşılıklı anlayışa, karşılıklı çıkara, karşılıklı saygıya dayanan ve karşılıklı olarak en zor problemleri müzakereye hazırlıklı olan ortaklık ilişkileri Türkiye ile bizi birleştiriyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere hazır olup olmadığına yönelik bir soruya Peskov, "Rusya, sorunları müzakereler yoluyla çözmeye her zaman hazır olmuştur. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, defalarca buna hazır olduğumuzu söyledi. Tabii ki hedeflerimize barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmak tercih edilen seçenektir." yanıtını verdi.

Peskov, Ukrayna yasalarının Ukrayna Devlet Başkanı'na Rusya ile diyalog kurmayı yasakladığı için Batılıların da Kiev'e bu tür bir esneklik denemesine izin verme eğiliminde olmadığını savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş konusunda, Putin ile müzakere edilmesinin mümkün olmadığına dair Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi'nin hazırladığı kararnameyi imzalamıştı.