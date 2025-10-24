Rusya: Putin ile Trump, ileride zirve yapılması ihtimalini göz ardı etmiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

"Putin ve Trump arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan zirve, ABD'nin NATO ve Avrupalı müttefiklerinin eylemleri nedeniyle mi yoksa başka sebeplerle mi iptal edildi?" sorusunu yanıtlayan Peskov, ABD ile zirve tarihi konusunda uzlaşıya varılmadığına dikkati çekti.

Peskov, "Bu bakımdan, üzerinde kesin uzlaşıya varılmayan bir şeyi bozmak çok zor. Ne Trump ne de Putin sadece görüşmek için zaman kaybetmek istiyor. Bu görüşmenin verimli olabilmesi için liderlerin belirlediği gibi iki ülkenin dışişleri bakanlıkları düzeyinde çalışmaların yürütülmesi gerekiyor." dedi.

Trump'ın zirveyi bu aşamada düzenlemeyi düşünmediğini açıkladığına işaret eden Peskov, "Bununla birlikte Trump, ileride zirvenin yapılması ihtimalini göz ardı etmediğini defalarca söyledi. Putin de aynı görüşe sahip." diye konuştu.

"Çıkarlarımıza uygun olanı yapacağız"

Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırım kararına ilişkin ise "Bu yaptırımlar analiz ediliyor. Elbette çıkarlarımıza uygun olanı yapacağız. Başkasına karşı değil, kendi çıkarlarımız doğrultusunda hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde duraklama olduğunu belirten Peskov, bunun Kiev'in müzakereleri yoğunlaştırma isteksizliğinden kaynaklandığını söyleyerek, "Bu isteksizlik, Kiev yönetiminin Avrupalı sahipleri tarafından teşvik ediliyor." dedi.

Sözcü Peskov, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Rusya ile barış anlaşmasını sağlamaya hazır oldukları yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.