  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya: Putin-Trump arasında yeni bir zirve için gerekli koşullar sağlanmadı
Takip Et

Rusya: Putin-Trump arasında yeni bir zirve için gerekli koşullar sağlanmadı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden bir zirve yapılması için gerekli koşulların sağlanamadığını söyledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya: Putin-Trump arasında yeni bir zirve için gerekli koşullar sağlanmadı
Takip Et

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya-ABD arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile temasları sürdürdüklerini dile getiren Ryabkov, "Gündemimiz geniş. Güvenlikle ilgili konular, gündemin merkezinde yer alıyor" dedi.

ABD ile doğrudan uçak seferlerinin başlatılmasından yana olduklarını dile getiren Ryabkov, ancak bu konuda herhangi bir gelişmenin olmadığını belirtti.

Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında yeniden zirve yapılması ihtimaline ilişkin ise şunları kaydetti:

"En üst düzeyde herhangi bir görüşme, derinden hazırlıkların ve tüm yönlerin üzerinde çalışılmalar yapılmasını gerektiriyor.

Bugüne kadar böyle bir görüşme için gereken ne ilk ne de ikinci koşul sağlandı. Bu aşamada, bizim için ağustosta Anchorage'da iki lider tarafından formüle edilen çerçevenin somut ayrıntılarla doldurulması önemli."

New York'un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani kimdir?New York'un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani kimdir?Dünya
ABD basınının iddiası: FBI, Trump hakkındaki soruşturmalarda görev alan bazı çalışanları işten çıkardı, aynı gün görevlerine iade ettiABD basınının iddiası: FBI, Trump hakkındaki soruşturmalarda görev alan bazı çalışanları işten çıkardı, aynı gün görevlerine iade ettiDünya
Dünya
Atina'da taksiciler 48 saatlik greve gitti
Atina'da taksiciler 48 saatlik greve gitti
Sırp lider Dodik’in etkisi azalıyor: Bosna Hersek’te dengeler değişiyor
Sırp lider Dodik’in etkisi azalıyor: Bosna Hersek’te dengeler değişiyor
Antarktika’da tehlike büyüyor: Hektoria Buzulu iki ayda sekiz kilometre geri çekildi
Antarktika’da tehlike büyüyor: Hektoria Buzulu iki ayda sekiz kilometre geri çekildi
New York'un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani kimdir?
New York'un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani kimdir?
ABD basınının iddiası: FBI, Trump hakkındaki soruşturmalarda görev alan bazı çalışanları işten çıkardı, aynı gün görevlerine iade etti
İddia: FBI, Trump hakkındaki soruşturmalarda görev alan bazı çalışanları işten çıkardı
YouTube, İsrail'in Filistin'deki insan hakları ihlallerini gösteren yüzlerce videoyu sildi
YouTube, İsrail'in Filistin'deki insan hakları ihlallerini gösteren yüzlerce videoyu sildi