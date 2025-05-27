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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 99 insansız hava aracının (İHA) gece Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

"Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk"

Rus hava savunma sistemlerince 99 İHA'nın vurulduğu bildirilen açıklamada, bunlardan 56'sının Belgorod, 25'inin Voronej, 7'sinin Vladimir, 5'inin Kaluga, 4'ünün Tula, 1'inin Rostov, 1'inin de Lipetsk bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), ülkenin bazı havalimanlarındaki uçak iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın son günlerde İHA'lar ile Rus topraklarına yönelik saldırıları yoğunlaştırdığını açıklamıştı.

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