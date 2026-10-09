Rusya savunmaya rekor bütçe ayırıyor, kanserle mücadele ödeneğini düşürüyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Rusya’da hükümetin hazırladığı bütçe taslağı, kanserle mücadele programına ayrılan kaynaklarda ciddi bir düşüş öngörüyor. Euronews’in aktardığı bilgilere göre programın bütçesinin 2027 yılında 44,9 milyar rubleden 3,87 milyar rubleye indirilmesi planlanıyor. Bu, bir önceki yılın ödeneğine kıyasla yaklaşık 12 katlık bir azalmaya işaret ediyor. Program için 2025 yılında 148,5 milyar ruble ayrılmıştı. Taslak bütçenin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, 2025-2027 dönemindeki düşüş yaklaşık 38 katı bulacak.

Kanser programı bugüne kadar teşhis ekipmanlarının temini, kanser merkezlerinin geliştirilmesi ve erken tarama faaliyetlerinin desteklenmesi gibi alanlarda kullanılıyordu.

Savunma harcamaları 17,1 trilyon rubleye çıkacak

Kanser programındaki kesinti planı, Rusya’nın savunma harcamalarını artırdığı bir dönemde gündeme geldi. Taslak bütçeye göre ülkenin 2027 yılı savunma harcamalarının 17,1 trilyon rubleye ulaşması bekleniyor. Bu tutarın federal bütçenin yaklaşık yüzde 35’ini oluşturacağı ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana görülen en yüksek pay olacağı belirtiliyor.

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı sürerken savunma harcamalarına ayrılan kaynağın artması, kamu harcamalarının öncelikleri konusundaki tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Kesintilerin sağlık hizmetlerine etkisi tartışılıyor

Bütçe taslağında kanserle mücadele programına kalan kaynağın ağırlıklı olarak teşhis ve radyoloji ekipmanlarına yönlendirilmesi planlanıyor. Küçük kentlerdeki ve kırsal bölgelerdeki uzmanlaşmış sağlık birimlerinin ise kaynak kesintilerinden etkilenebileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, bazı sağlık giderlerinin zorunlu sağlık sigortası sistemi ve diğer bütçe kalemleri üzerinden karşılanacağını belirtiyor. Ancak hasta örgütleri ve bazı uzmanlar, bu kaynak aktarımının federal bütçedeki düşüşü tamamen telafi edip edemeyeceği konusunda soru işaretleri bulunduğuna dikkat çekiyor. Harcamaların bölgesel bütçelere kaydırılması halinde sağlık hizmetlerinin niteliğinin bölgelerin mali kapasitesine daha fazla bağlı hale gelebileceği ifade ediliyor.

Hastaların ilaç harcamaları da artıyor

Kanserle mücadele bütçesine ilişkin tartışmalar, hastaların ilaç masraflarının yükseldiğine yönelik verilerle aynı döneme denk geliyor. Kanserle Mücadele Hareketi adlı sivil toplum kuruluşunun araştırmasına göre, 2025 yılında hanehalklarının kanser ilaçlarına yaptığı harcama 8,8 milyar rubleden 11,4 milyar rubleye yükseldi. Hastaların kendi imkânlarıyla satın aldığı ilaç paketlerinin sayısı da 5 milyondan 5,8 milyona çıktı.

Araştırmada, hastaların satın aldığı ilaçların yaklaşık yüzde 94’ünün temel ilaçlar listesinde bulunduğu ve ücretsiz sağlanması gerektiği belirtildi. Araştırmacılar, cepten yapılan harcamalardaki artışta tedarik sorunları ve ilaçlara erişimdeki aksaklıkların etkili olduğuna işaret etti.

Kanser bütçesinde sonraki yıllar için sınırlı artış

Bütçe taslağı, kanserle mücadele programına ayrılan kaynağın 2028’de 5,76 milyar rubleye, 2029’da ise 12,78 milyar rubleye çıkarılmasını öngörüyor. Ancak planlanan artışlara rağmen bu tutarlar, 2025 yılında ayrılan 148,5 milyar rublelik bütçenin oldukça altında kalıyor.

Taslağın yasalaşması halinde sağlık programına ayrılacak kaynakların nasıl kullanılacağı ve diğer finansman mekanizmalarının olası kesintileri ne ölçüde karşılayacağı önümüzdeki dönemde yakından izlenecek.