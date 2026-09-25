Rusya seçimlerinde sandıklar açıldı: İktidar partisi parlamentodaki gücünü artırdı

Rusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında 18-20 Eylül tarihlerinde düzenlenen milletvekili seçimlerinin nihai sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Açıklanan verilerle birlikte, ülke parlamentosunun alt kanadı olan Devlet Dumasında yeni dönemin temsilcileri ve parti dağılımları resmileşti. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi 349 sandalye kazanarak yerini sağlamlaştırdı.

Ukrayna ordusunun saldırıları sebebiyle zorlu şartlarda sandığa gidildi

Seçim sürecini değerlendiren Pamfilova, oylamanın yakın tarihin en karmaşık atmosferinde tamamlandığını ifade etti. Ukrayna güçlerinin saldırıları nedeniyle birtakım bölgelerde yer alan oy kullanma merkezlerinin hedef alındığı belirtilirken, süreç boyunca 750'den fazla usulsüzlük başvurusunun incelemeye alındığı aktarıldı. Sandık katılım oranının yüzde 59,8 seviyesinde gerçekleştiği seçimlerde toplam 67 milyon 448 bin 94 seçmen oy kullanırken, 7 milyon kişi elektronik yöntemle, 280 binden fazla vatandaş ise yurt dışı temsilciliklerinde sandığa gitti.

Altı siyasi oluşum barajı aşarak parlamentoya girmeyi başardı

Açıklanan resmi verilere göre, 450 sandalyeli Devlet Dumasında 6 ayrı siyasi parti temsil hakkı kazandı. Birleşik Rusya Partisi 349 sandalye çıkararak anayasa değişikliği yapabilecek nitelikteki nitelikli çoğunluğu elde etti. Muhalefet kanadında Komünist Parti (KPRF) 37, Liberal Demokrat Parti (LDPR) 23, Yeni İnsanlar Partisi 19 ve Adil Rusya Partisi 17 milletvekili çıkardı. Barajın altında kalan Vatan Partisi 1 milletvekili kazanırken, 4 bağımsız aday da parlamentoda yer buldu.

Geçmiş dönem sonuçları ve sistemin yapı taşları

Her 5 senede bir tekrarlanan Duma seçimlerinde uygulanan karma sisteme göre, 450 sandalyenin 225'i parti listelerinden nispi temsil metoduyla, kalan 225'i ise tek üyeli seçim bölgelerinden belirleniyor. Rusya'da 2021 yılında gerçekleştirilen önceki Duma seçimlerine katılım yüzde 51,82 seviyesinde kalmış ve Birleşik Rusya yüzde 49,82 oranla 324 milletvekili kazanmıştı. Söz konusu seçimlerde KPRF 57, Adil Rusya 27, LDPR 21 ve Yeni İnsanlar Partisi ise 13 sandalye elde etmişti. Son oylamada milletvekilliği yarışının yanı sıra ülkenin 8 bölgesinde idareci seçimi, 39 bölgesinde yerel parlamento ve 10 idari merkezde meclis üyelikleri için de sandıklar kuruldu.