Rusya, silah karşılığında kıtlıkla mücadele eden Kuzey Kore'ye 450 keçi gönderecek

Kuzey Kore ile Rusya arasında dikkat çeken bir anlaşma imzalandı. The Times'ın incelediği anlaşmaya göre Kim Jong Un, Putin'in Ukrayna'daki birliklerine silah sağlayacak, Putin de bunun karşılığında ülkeye çiftlik hayvanı gönderecek.

Keçiler süt sağlayacak

Ağır yaptırımlara maruz kalan Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkiler gün geçtikte gelişiyor. Bu gelişmenin son işareti olarak Rusya, ülkeye 450 keçi gönderiyor. Kuzey Kore devlet medyası, keçilerin ülkenin Nampo belediyesindeki çocuklara kesintisiz süt ürünleri tedariki sağlayacağını söyledi. Rusya'dan daha fazla çiftlik hayvanı sevkiyatı yapılması bekleniyor.

Stratejik ortaklık anlaşması, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Pyongyang'da bir araya geldiği haziran ayında imzalandı. Bu ziyaret Putin'in 2000 yılından bu yana izole edilmiş Doğu Asya ülkesine yaptığı ilk ziyaretti. Yüksek tansiyon ve diyabet gibi obeziteye bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bildirilen Kim, Putin'e ziyareti sırasında yerel bir cins olan bir çift Pungsan köpeği verdi. Moskova, 2022'de Pyongyang'a 30 adet safkan gri at gönderdi. Kim'in hevesli bir binici olduğuna inanılıyor.

Açlık ve yetersiz beslenmeye bağlı gelişme problemleri

Rusya'nın devlet veterinerlik servisi Rosselkhoznadzor, 432 gebe olmayan dişi keçi ve 15 erkek keçinin Koreli bir ticaret şirketine gönderildiğini söyledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Kuzey Kore'nin 25.9 milyonluk nüfusunun neredeyse yarısı açlık yaşıyor. Çocukların yaklaşık yüzde 20'si kronik yetersiz beslenme nedeniyle büyüme ve gelişme sorunları yaşıyor.

Moskova ve Pyongyang, Sovyet döneminden beri dostça ilişkilere sahip olsa da Kremlin, Batı karşıtı bir koalisyon kurma girişiminin parçası olarak bağları güçlendirmeye çalışıyor. Rus devlet televizyonu, Moskova'nın Pyongyang ile ittifakını 'ABD ve müttefiklerinin küresel emperyalizmine karşı mücadelenin bir parçası' olarak övdü.

Kuzey Kore silahları Ukrayna'da

Kuzey Kore, İran ile birlikte Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini açıkça destekledi. Moskova ordusuna top mermileri ve sınırlı sayıda balistik füze sağladığına inanılıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'nın Kiev'e saldırmak için bir Kuzey Kore füzesi kullandığını ve bunun bir baba ve dört yaşındaki oğlunu öldürdüğünü söyledi.