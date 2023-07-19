Rusya, tahıl koridorunun ana limanını vuruyor

Odesa bölge valisi Oleh Kiper Çarşamba günü erken saatlerde sosyal medyada hava savunma sistemlerinin bir Rus hava saldırısını püskürtmek için devreye girdiğini söyledi ve bölge sakinlerini sığınaklarda kalmaya çağırdı.

Odesa askeri yönetiminin sözcüsü Serhiy Bratchuk Çarşamba günü erken saatlerde Telegram kanalından yayınladığı sesli mesajda, Rusya'nın saldırılarının dünyayı korkutmak için tasarlandığını söyledi.

Bratchuk, "(Onlar) tüm dünyayı, özellikle de tahıl koridoru için çalışmak isteyenleri... Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'i korkutmaya çalışıyorlar" dedi.

Ukrayna'nın tahıl ihraç ettiği ana limanlarından biri olan Odesa'ya düzenlenen saldırılar, Rusya'yı Kırım Yarımadası'na bağlayan bir köprüde Pazartesi günü meydana gelen ve Moskova'nın Ukrayna'yı sorumlu tuttuğu bir patlamanın ardından geldi.