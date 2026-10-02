Rusya tehdidine karşı lise müfredatında devrim: Dersimiz İHA kullanımı

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Estonya yönetimi, bölgedeki artan askeri gerilimler ve potansiyel güvenlik riskleri nedeniyle eğitim sisteminde kritik bir düzenlemeye gitti. Hükümetin vardığı yeni koalisyon mutabakatı uyarınca, ülke genelindeki liselerde yürütülen ulusal savunma derslerinin içeriği genişletildi. Yapılan değişiklikle birlikte lise çağındaki gençlerin insansız hava araçlarını aktif şekilde kullanabilmesi ve bu teknolojileri savunma odaklı yönetebilmesi hedefleniyor.

Baltık bölgesinde artan güvenlik kaygıları

Doğu sınırında yaşanan jeopolitik hareketlilik, Baltık devletlerini sivil ve askeri savunma altyapılarını güçlendirmeye yöneltti. Estonya yetkilileri, toplumsal direnci artırmak ve genç nesillere modern teknolojiye dayalı savunma becerileri kazandırmak amacıyla drone eğitimini stratejik bir adım olarak nitelendiriyor. Müfredata dahil edilen pratik ve teorik dersler sayesinde öğrencilerin olası kriz anlarında teknolojik araçları etkin biçimde kullanması amaçlanıyor.

Sivil savunma kapasitesi teknolojille güçlendiriliyor

Yeni eğitim hamlesi, sadece askeri hazırlıkları değil, aynı zamanda ülkenin genel sivil savunma ağını güçlendirmeyi de kapsıyor. Eğitim kurumlarında başlatılan insansız hava aracı programları ile gençlerin erken yaşta teknolojik donanıma erişmesi ve ulusal güvenlik bilincini bu teknolojiler üzerinden geliştirmesi planlanıyor. Yetkililer, drone odaklı derslerin gelecek dönemlerde daha geniş kapsama ulaşacağını vurguluyor.