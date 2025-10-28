Rusya: Trump'ın Alaska'daki zirvede geliştirilen ilkelere bağlı kalacağını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus'ta düzenlenen 3. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı'na katıldı.

"Avrasya, çok kutuplu dünyanın jeopolitik merkezi haline geldi"

Konferansta konuşma yapan Lavrov, Avrasya bölgesinin çok kutuplu dünya düzeninin jeopolitik merkezi haline geldiğini ifade ederek, "Burada başlayan süreç, uluslararası ilişkilere etki oluşturuyor. Avrasya kıtasında aynı anda birkaç bağımsız medeni merkezinin güçlenmesi söz konusu. Bu merkezler, dünya çoğunluğunu temsil ediyor." şeklinde konuştu.

"Batı, yeni bir Avrupa savaşı için hazırlık yapıyor"

Lavrov, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin eylemlerini eleştirerek, "Batılılar, Rusya ve Belarus'un batısında yeni büyük bir Avrupa savaşı için hazırlıklar yaptığını gizlemiyor, bunun için koalisyonlar kuruyor." ifadesini kullandı.

Avrupalı ülkelerin askerileştirilmesi sürecinin hızlandırıldığına dikkati çeken Lavrov, bu devletlerde askeri savunma sanayisinin finansmanın artırıldığını, büyük çaplı askeri tatbikatların yapıldığını, askeri lojistik bağlantıların güçlendirildiğini ifade etti.

Rus Bakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa NATO üyeleri, Kiev yönetimine askeri, maddi ve siyasi destek sağlayarak Ukrayna'da çatışmaları uzatıyor. Avrupa ülkelerinin yönetimlerinin birçoğu, ABD yönetimini Ukrayna krizini, temel nedenlerinin ortadan kaldırılması yoluyla çözme fikrinden vazgeçtirmek için tüm gücüyle çabalıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna krizini samimi şekilde çözmek istediğini ve Anchorage zirvesinde geliştirilen ilkelere bağlı kalacağını umuyoruz. Bu ilkeler, Amerikan inisiyatifiyle geliştirildi."

Rusya'nın NATO ve AB ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını dile getiren Lavrov, bu pozisyonu Avrasya bölgesiyle ilgili güvenlik garantilerine dahil etmeye hazır olduklarını, ancak Batı’nın bunu istemediğini savundu.

Lavrov, "Avrasya bölgesinin NATO derebeyliğine dönüştürülmesine karşı çıkıyoruz. Avrasya kıtası dışından gelebilecek dış tehditlere karşı güvenlik garantileri üzerinde uzlaşıya varılması, ortak alanımızı çatışmalardan arındıracak ve karşılıklı olarak faydalı ve üretken işbirliği için elverişli hale getirecek." diye konuştu.

Avrupa Atlantik ve Hint Pasifik bölgesindeki güvenliğin bölünmez olduğunu vurgulayan Lavrov, "NATO, bölgesel güvenlik mimarisinin temellerini sarsarak, Pasifik Okyanusu'nda kendine bir yer edinmeye çalışıyor. Bu Çin’in durdurulması, Rusya’nın izole edilmesi ve Kuzey Kore ile karşı karşıya gelinmesi amacıyla yapılıyor." dedi.

NATO'nun Arktika bölgesine yönelik faaliyetlerinin canlandırılması yönündeki planların endişe verici olduğunu belirten Lavrov, bu bölgede barışın korunması ve işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.