Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, Türkiye’nin komşuları ve uzun yıllara dayanan bir ortakları olduğunu belirterek, “Rusya–Türkiye arasındaki yakın diyaloğun, ortak Karadeniz bölgemiz dahil olmak üzere uluslararası güvenliğin güçlendirilmesi açısından hayati öneme sahip olduğuna ve Orta Doğu Barış Süreci’ne çözüm bulunmasına katkı sağladığına inanıyoruz.” dedi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Moldova'da haneler için elektrik tarifelerinin 2024'ten bu yana yüzde 70, 2021'den bu yana ise yüzde 150 oranında arttığını söyleyen Zakharova, şunları dile getirdi:

“Ancak Kişinev, artık Rus gazına bağımlı olmadığını gururla iddia ediyor. Moldova, Rus düşmanlığının maliyetli ve anlamsız olduğunun bir başka örneği haline geldi.”

Sözcü, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin AB Parlamentosu'nda NATO'nun Washington olmadan hayatta kalamayacağına dair yaptığı açıklamaları bir keşif olarak görmediklerini ifade ederek, “Avrupalılara patronun kim olduğu söylendi: Amerika Birleşik Devletleri olmadan kendilerini savunamazlar.” diye konuştu.