Rusya: Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümündeki arabuluculuk rolünü takdir ediyoruz

Lavrov ve Rusya’yı ziyaret eden Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, dışişleri bakanlıklarının yönetim kurulları toplantısına katıldı.

Toplantının ardından, iki Bakan, Rusya ve Belarus dışişleri bakanlıkları arasında 2026 yılı için istişare planını imzalayarak, basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin barış planını değerlendirerek, "Bu planın temel hükümleri, Anchorage zirvesinde sağlanan anlayışlara dayalı. Bu ilkeler, genel olarak planda yer alıyor. Bunu memnuniyetle karşıladık." diye konuştu.

Lavrov, bu planın resmi olmayan yollarla Rusya’ya iletildiğini belirterek, "Resmen bu plan bize iletilmedi ancak plandaki ilkeleri istişare etmeye hazırız çünkü açıklığa kavuşturulması gereken bir dizi husus var. ABD’den basında dolanan planın versiyonunu henüz almadık." ifadelerini kullandı.

ABD ile iletişim kanallarının olduğunu dile getiren Lavrov, bunların gerektiğinde kullanılabileceğini kaydederek, "Amerikalılardan, Avrupalılar ve Ukraynalılarla koordinasyon aşamasını tamamlama noktasında planın ara taslak metni kabul edilecek versiyonunu bekliyoruz. O zaman bunu inceleyeceğiz. Eğer bu planda, Anchorage zirvesinde sağlanan anlayışılar dışına çıkılırsa, bu kökten farklı bir durum olacak. Ancak şimdilik kimse bir şey iletmedi." dedi.

"Yapıcı arabuluculuk rolü oynayabilecek ülkeleri görüyoruz"

Türkiye ve Belarus’un Ukrayna krizinin çözümünde arabuluculuk rollerini değerlendiren Lavrov, "Yapıcı arabuluculuk rolü oynayabilecek ülkeleri görüyoruz. Bu Belarus, Türkiye." şeklinde konuştu.

Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuda telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Lavrov, "Erdoğan da (arabuluculuk) platformun oluşturulması konusunda destek sağlamaya hazır." ifadesini kullandı.

Lavrov, şöyle devam etti:

"Belarus ve Türkiye’nin arabuluculuğunu, Rusya-ABD zirvesine ev sahipliği yapma konusunda istekli olan Macaristan'ın tutumunu takdir ediyoruz. ABD’nin Ukrayna konusundaki pozisyonuna da değer veriyoruz. ABD, Londra, Brüksel, Paris, Berlin'in aksine Batı dünyasında Ukrayna krizinde çözüm yollarını bulmaya çalışan tek ülke. Buna değer veriyoruz. Önemli olan Trump’ın 28 maddelik planı, Alaska zirvesinde varılan anlayışları öngörüyor. Bu planın diğer versiyonlarını görmedik."

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin Belarus ve Türkiye’de yapıldığını anımsatan Lavrov, bu müzakerelerde kaydedilen anlaşmaların her seferinde Avrupalılar tarafından baltalandığını belirtti.

Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "Ukrayna meselesindeki tek sorunun Rusya ve Rusya’nın taleplerinin olduğu, meselenin çözülmesinin ardından Kiev ve Odessa’ya asker göndermeyi planlandıkları" yönünde açıklamalar yaptığına işaret eden Lavrov, "Bunlar hayal ve meselenin çözümüyle alakası yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni bir "Minsk sürecinin" başlatılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, 2014’te Minsk’teki müzakere sürecinde Rusya ve Ukrayna dışında Fransa ile Almanya’nın da yer aldığına dikkati çekerek, "Bu ülkelerin arabuluculuk rolü söz konusu olamaz." yorumunu yaptı.

Lavrov’dan Abu Dabi iddialarına yanıt

Rusya ve ABD arasında Ukrayna’yla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de müzakerelerin başladığı yönündeki iddiaları değerlendiren Lavrov, "Amerikalılarla sürekli iletişim kanallarımız var. Bunu gizlemiyoruz ancak diplomasimiz profesyonel şekilde çalışmaya alıştı. Profesyonel diplomasi de nihai anlaşmalar sağlanana kadar bilginin basına sızdırılmamasını öngörüyor." şeklinde konuştu.

Avrupa’daki siyasetçilerin tam tersini yaptığını ve Trump’ın inisiyatiflerini baltalamaya çalıştığını belirten Lavrov, şunları kaydetti:

"Biz bunu yapmıyoruz. Anlaştığımız konuları açıklamadan önce gizli bir şekilde müzakere etmeyi tercih ediyoruz. Amerikalı meslektaşlarımızı acele ettirmiyoruz. Anchorage zirvesinden sonra bunu uzun süre bekledik. Onlarla konuştuk ve onlara bu mutabakatlara bağlı olduğumuzu teyit ettik. ABD'nin Ukrayna yönetimi ve Avrupalılarla istişarelerini tamamladığında bizi bu konuda bilgilendireceğini umuyoruz. Umarım bu en kısa zamanda olacak."