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Rusya: Ukrayna, ateşkesi 14 bin 43 defa ihlal etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği 8-10 Mayıs'taki ateşkesi Ukrayna tarafının 14 bin 43 defa ihlal ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Rusya: Ukrayna, ateşkesi 14 bin 43 defa ihlal etti
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Bakanlıktan Putin'in İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratılmasının 80. yıl dönümü nedeniyle 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar Ukrayna'da ilan ettiği ateşkesle ilgili açıklama yapıldı.

Ukrayna ordusunun ateşkese rağmen Rus ordusuna karşı askeri operasyonlarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Toplam 14 bin 43 ateşkes ihlali kaydedildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kursk ve Belgorod bölgelerinde Rusya Federasyonu devlet sınırını aşmak için 5 girişimde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'ya yönelik 37 saldırının yapıldığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna birliklerinin temas hattı boyunca Rus mevzilerine top, tank ve havanlarla 4 bin 11, insansız hava araçlarıyla (İHA) 9 bin 918 saldırı düzenlediği bildirildi.

Rus hava savunma sistemlerinin "özel askeri operasyon bölgesi" dışında 8 Mayıs gece yarısından itibaren 58 İHA'yı düşürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu koşullar altında Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ateşkes ihlallerine aynı şekilde yanıt vermiş, gelişen duruma uygun hareket ederek Kiev rejiminin suç teşkil eden tecavüzlerine karşılık vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

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