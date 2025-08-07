Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde kritik temas: Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Rusya-Ukrayna savaşının barış ile sonuçlandırılması için kritik diplomatik adımlar atılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rus Lider Putin ile görüşeceği haberlerinin ardından

Ankara-Moskova hattında kritik bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşme yaptı.

Rusya ve Ukrayna müzakereleri ele alındı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum ele alındı.