Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde kritik temas: Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve barış müzakereleri için diplomatik temaslar devam ediyor. Trump ve Putin'in görüşeceği haberlerinin ardından Türkiye- Moskova arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşme yaptı.
Rusya-Ukrayna savaşının barış ile sonuçlandırılması için kritik diplomatik adımlar atılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rus Lider Putin ile görüşeceği haberlerinin ardından
Rusya ve Ukrayna müzakereleri ele alındı
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum ele alındı.