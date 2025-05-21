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Rusya: Ukrayna ile memoranduma ilişkin süreci uzatmak istemiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. Peskov, Ukrayna ile olası bir barış anlaşmasına ilişkin memoranduma ilişkin çalışmaların gizli bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, “Kimse süreci uzatmak istemiyor ve herkes özenle çalışıyor.” ifadelerini kaydetti.

Haber Merkezi
AA
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Rusya: Ukrayna ile memoranduma ilişkin süreci uzatmak istemiyoruz
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Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ile 9'a karşılık 9 tutuklu takası üzerinde çalışma yürütüldüğünü kaydeden Peskov, “İlgili temaslar, elbette ilgili kurumlar arasında yürütülüyor. Sürece dair bir takvim mevcut değil.” diye konuştu.

Ukrayna ile de 1000’e karşılık 1000 esir takası üzerinde çalıştıklarına işaret eden Peskov, “Çalışmalar, İstanbul'da varılan anlaşmalara uygun bir şekilde yürütülüyor.” ifadesini kullandı.

"Ukrayna ile memoranduma ilişkin süreci uzatmak istemiyoruz"

Peskov, Ukrayna ile olası bir barış anlaşmasına ilişkin memoranduma ilişkin sürecin devam ettiğini anlatarak, “Kimse süreci uzatmak istemiyor ve herkes özenle çalışıyor. Sizi haberdar edeceğiz. Elbette çalışmaların çoğu gizli bir şekilde yürütülüyor.” şeklinde konuştu.

Ukrayna ile olası yeni bir müzakerenin yeri hakkında konuşan Peskov, bu konuda henüz bir kararın verilmediğini söyledi.

ABD'nin yeni savunma mimarisi Altın Kubbe'yi duyurmasını değerlendiren Peskov, bu konunun ABD’nin kendi egemenlik meselesi olduğunu kaydetti.

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