  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya: Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracağız
Takip Et

Rusya: Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini yakında duyuracaklarını açıkladı. Lavrov, müzakerelerde başarı için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek Ukrayna’nın NATO’ya yaklaşımını ve tarafsızlık ilkesini ön plana çıkardı; ayrıca Filistin devletinin kurulması ve İran nükleer müzakerelerindeki ilerlemeye de dikkat çekti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya: Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracağız
Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşma yapan Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da 16 Mayıs’ta müzakerelerin yapıldığını anımsatarak "İstanbul'da yapılan müzakerelerde, (Ukrayna'da) tüm ayrımcı yasaların kaldırılması konusunda ısrar ettik. En kısa zamanda duyuracağımız yeni tur müzakerelerde de aynı şekilde bu konuda ısrarcı olacağız" ifadelerini kullandı.

"Müzakereler savaştan daha iyidir"

Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Lavrov, "Müzakereler savaştan daha iyidir. Ancak müzakerelerde başarı elde etmek için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Temel nedenlerinden biri, Ukrayna'nın NATO'ya çekilmesi. NATO'nun doğuya doğru yayılması, Ukrayna meselesinin ve Avrupa'da güvenlik alanında krizin ortaya çıkmasına neden oldu" diye konuştu.

Sergey Lavrov, Rusya'nın, Ukrayna'nın tarafsız olması ve nükleer silaha sahip olmaması ile ilgili taleplerin karşılanması gerektiğini vurguladı.

NATO'nun Rus sınırları boyunca askeri altyapısını güçlendirmeye çalıştığını söyleyen Lavrov, bunun endişe verici olduğunu söyledi.

Bakan Lavrov, Almanya'nın kendi kendini askerileştirme yolunu izlemesinin de endişe verici olduğunu belirtti.

"Filistin devletinin kurulması gerekiyor"

Filistin meselesine değinen Lavrov, bu konuda İsrail ile Filistin arasında müzakere sürecinin yeniden başlatılması için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik girişimlerin aktifleştirilmesi, Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda Filistin devletinin kurulması gerektiğinin altını çizdi.

İran nükleer programıyla ilgili soruna değinen Lavrov, ABD ve İran arasında bu konudaki müzakerelerde olumlu sonuçlar elde edileceği ve bu sonuçların taraflar için uygun olacağı umudunu paylaştı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler greve gittiYunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler greve gittiDünya
Türkiye’nin 500 sanayi devi listesinde gıda rüzgarı esti! Sektör 111 şirketle zirvedeTürkiye’nin 500 sanayi devi listesinde gıda rüzgarı esti! Sektör 111 şirketle zirvedeEkonomi
Dünya
Yunanistan'da işçi krizi: Sezona 80 bin personel eksiğiyle giriyor
Yunanistan'da işçi krizi: Sezona 80 bin personel eksiğiyle giriyor
Rusya'dan Trump'a "üçüncü dünya savaşı" uyarısı
Rusya'dan Trump'a "üçüncü dünya savaşı" uyarısı
İtalya: Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması kabul edilebilir bir seçenek değil
İtalya: Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması kabul edilebilir bir seçenek değil
Putin: Yeni küresel güvenlik mimarisi eşit ve bölünmez olmalı
Putin: Yeni küresel güvenlik mimarisi eşit ve bölünmez olmalı
Almanya mültecilerin aile birleşimini askıya almaya hazırlanıyor
Almanya mültecilerin aile birleşimini askıya almaya hazırlanıyor
Pakistan'da şiddetli yağış ve fırtına: Can kaybı 25’e yükseldi
Pakistan'da şiddetli yağış ve fırtına: Can kaybı 25’e yükseldi