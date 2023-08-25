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Rusya: Ukrayna Kırım'a 42 İHA ile saldırdı

Rusya, Ukrayna'nın Kırım'a yönelik 42 İHA ile düzenlediği saldırının engellendiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın 42 insansız hava aracıyla (İHA) Kırım'a saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla düzenlediği saldırının engellendiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerince 42 İHA'nın tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Kırım toprakları üzerinde açılan ateş sonucunda 9 İHA imha edildi, 33'ü radyo elektronik harp araçlarıyla bastırıldı, İHA'lar hedeflerine ulaşamadan düştü." ifadesi kullanıldı.

Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti.

 

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