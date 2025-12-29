Rusya, Ukrayna krizinde ateşkes için koşulunu duyurdu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna krizine yönelik çözüm arayışlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatan Peskov, bu görüşmede Ukrayna’da Noel dönemine özgü bir ateşkes ihtimalinin gündeme gelmediğini ifade etti.

Peskov ayrıca, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Florida’da yaptığı görüşmenin sonuçlarına ilişkin Kremlin’in henüz bilgi sahibi olmadığını belirtti. Bu konunun Trump ile Putin arasında yapılması planlanan telefon görüşmesinde netleşeceğini vurgulayan Peskov, söz konusu temasın en kısa sürede gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Müzakerelerde son aşamaya gelindi

Putin ile Zelenski arasında telefon görüşmesinin yapılması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bu söz konusu değil" ifadesini kullandı.

Peskov, Trump’ın, "tarafların, Ukrayna krizinin çözümüne yakınlaştıkları ve müzakerelerin son aşamasına gelindiği" yönündeki değerlendirmelere katıldıklarını dile getirdi.

Ukrayna’daki çatışmaların hangi şartla durdurulacağı yönündeki soruya Peskov, "Elbette bu, rejim askerlerinin Donbas’tan idari sınırların dışına çekilmesidir. Rusya, hedeflerine ulaşarak çatışmaları sonlandırmayı düşünüyor" yanıtını verdi.

Peskov, Ukraynalı askerlerin Herson ve Zaporijya bölgelerinden çekilmesi ihtimalini yorumsuz bıraktı.

Sözcü Peskov, Donbas’ta serbest ekonomi bölgesinin oluşturulması ve Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali’nin ABD ile yönetilmesi ihtimalini değerlendirmek istemediğini kaydetti.