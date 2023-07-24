Rusya: Ukrayna, Moskova'ya İHA'larla saldırdı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Ukrayna'nın iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yerel saatle 04:00 (TSİ 04:00) sıralarında Moskova'ya iki İHA'yla saldırı yapıldığını belirtti.

İHA'ların boş iki binaya çarptığını kaydeden Sobyanin, saldırılar neticesinde ölü veya yaralının bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İHA saldırılarının Ukrayna tarafından yapıldığı aktarılarak "Kiev rejiminin önlenen terör saldırısında can kaybı olmadı." ifadesine yer verildi.

Kırım saldırısı

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yönelik saldırıda 11 İHA'nın düşürüldüğü, bölgedeki bir mühimmat deposunun ise İHA'yla vurulduğu bildirildi.

Kırım yöneticisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik saldırıda 11 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Bir İHA'nın ise Canköy'deki mühimmat deposunu vurduğunu kaydeden Aksenov, saldırılarda bir evin de zarar gördüğünü bildirdi.

Aksenov, civardaki köylerdeki kişilerin başka yerlere tahliye edildiğini ifade etti.

Rusya'dan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'ndaki hedeflere yönelik 17 İHA'lı saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 24 Temmuz gecesi Ukrayna tarafından yarımadaya saldırı girişiminde bulunulduğu belirtilerek, "14 Ukrayna İHA'sı elektronik harp araçlarıyla engellendi. Bunlardan 11’i Karadeniz'e, 3 tanesi de Kırım topraklarına düştü." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Rus hava savunma sistemleri tarafından 3 İHA'nın da vurulduğu kaydedilen açıklamada, engellenen "terör saldırısı" sonucunda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.