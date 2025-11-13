  1. Ekonomim
Rusya: Ukrayna müzakere kapısını kapattığı için operasyon sürecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın barış istediğini, ancak Ukrayna müzakere kapısını kapattığı için "özel askeri operasyonu" sürdüreceklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Rusya’nın barış istemediğine yönelik açıklamasını değerlendiren Peskov, "Buna katılmıyoruz. Rusya gerçekten barış istiyor ve Ukrayna sorununu siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açıktır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın diplomasi yolunu zorlaştırdığını belirten Peskov, "Kiev rejimi müzakere kapısını kapattı. Biz de bu yüzden özel askeri operasyonumuzu sürdüreceğiz. Öncelikli hedefimiz, güvenliğimizi ve çıkarlarımızı sağlamak, gelecek nesiller için güvenliğimizi korumak ve önümüzdeki görevleri yerine getirmektir" dedi.

Peskov, Ukrayna’nın "er ya da geç" Rusya ile müzakere masasına döneceğini kaydetti.

Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin "nükleer test" başlatacağına dair sözlerine ilişkin ise "Nükleer silah testlerinin başlaması, oldukça uzun bir süredir uygulanan yasağın kesintiye uğrayacağı anlamına gelir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in defalarca söylediği gibi, bu durumda Rusya duruma uygun şekilde hareket edecektir" diye konuştu.

