Rusya-Ukrayna müzakerelerinin üçüncü turundan hangi sonuçlar çıktı?

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ara buluculuğunda İstanbul'da Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı tamamlandı. Müzakerelerinin üçüncü turundan hangi sonuçlar çıktı? BBC Türkçe derledi.

Toplantının açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Nihai hedef barışa giden yolu inşa edecek bir ateşkestir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında yapılan toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.

İstanbul'daki görüşmelerde Ukrayna heyetinin başkanı, Kiev'in Moskova'ya Ağustos ayı sonuna kadar savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bir liderler zirvesi düzenlemeyi teklif ettiğini söyledi.

Rusya heyetine başkanlık eden Putin'in yardımcısı Vladimir Medinski, liderler toplantısının amacının "her şeyi sıfırdan tartışmak" değil, bir anlaşma imzalamak olması gerektiğini söyledi.

Medinski, Moskova'nın cesetlerin çıkarılmasını sağlamak için 24-48 saatlik kısa ateşkes araları çağrısında bulundu.

Ukrayna ise derhal kalıcı bir ateşkes istediğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, toplantı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

"Barışın gerçek anlamda sağlanması için liderlik düzeyinde bir görüşmeye ihtiyaç var" demişti.

Medinski, İstanbul'daki son görüşmede, iki taraftan en az 1.200 savaş esirinin daha takasını kabul ettiğini ve Rusya'nın 3 bin Ukraynalının cenazesini daha teslim etmeyi teklif ettiğini söyledi.

Ömerov, Kiev'in savaş esirleri konusunda "daha fazla ilerleme" beklediğini belirterek, "Çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin serbest bırakılması konusunda ısrarcı olmaya devam ediyoruz" diye ekledi.

Ukraynalı yetkililer, en az 19 bin çocuğun Rusya tarafından zorla sınır dışı edildiğini söylüyor.

Heyetlere kimler başkanlık etti?

Ukrayna heyetine Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Ömerov başkanlık etti. Heyet, Ukrayna istihbarat teşkilatı, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı Ofisi temsilcilerinden oluştu.

Ömerov, İstanbul'daki önceki iki tur görüşmede Ukrayna heyetinin başındaydı. O dönemde Savunma Bakanı olarak görev yapıyordu.

Rus heyetine önceki görüşmelerde olduğu gibi, Putin'in Yardımcısı Vladimir Medinski başkanlık etti.

Heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Igor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'den oluştu.

Son görüşmeden önce, ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta başında yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO ülkeleri aracılığıyla Ukrayna'ya "üst düzey silahlar" göndereceğini söylemişti.

Trump, 50 gün içinde savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılmaması halinde Rusya'nın kalan ticaret ortaklarına yüzde 100 oranında ikincil tarife uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.

Rusya ve Ukrayna heyetleri Mayıs ortasındaki ilk buluşmadan yaklaşık iki hafta sonra 2 Haziran'da İstanbul'da bir kez daha bir araya gelmişti.

Ukrayna tarafı, "karada, havada, denizde en az üç ay boyunca koşulsuz ateşkes" talebini Rus tarafına iletmişti.

Buna karşılık olarak Rus tarafı, ölü savaşçıların cesetlerinin alınabilmesi için "iki yada üç günlük" bölgesel kısmi ateşkes teklif etmişti.

Rusya'nın talep listesi ayrıca Ukrayna'nın daha fazla toprak vermesi ve Batı'nın her türlü askeri desteğini reddetmesini içeriyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat 2022'de Ukrayna'ya topyekun işgal başlattı.

Rusya, şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini kontrol ediyor.

Bu topraklara, Moskova'nın 2014 yılında ilhak ettiği güney Kırım yarımadası da dahil.