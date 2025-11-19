Rusya: Ukrayna ordusu Voronej kentine ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırı düzenledi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun, dün Rusya'nın Voronej kentine yönelik ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediği belirtildi.

"Saldırı engellendi"

Saldırıda 4 füzenin kullanıldığı kaydedilen açıklamada, "Saldırı engellendi. Bu füzeler, S 400 ve 'Pantsir' hava savunma sistemlerince vuruldu. Vurulan füze parçaları Voronej Bölge Gerontoloji Merkezi, yetimhane ve bir eve zarar verdi. Olayda siviller arasında can kaybı yok." ifadeleri kullanıldı.

ATACMS füzelerinin Ukrayna'nın Harkiv bölgesinden fırlatıldığı vurgulanan açıklamada, ABD üretimli 2 "MLRS" çok namlulu roketatar sisteminin "İskender M" kısa menzilli balistik füze sistemince vurulduğu, saldırıda 10 askerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, sabah Ukrayna'nın askeri sanayi unsurları ve bu unsuların çalışmasını sağlayan enerji tesisleri, Ukrayna'nın batı bölgesinde insansız hava araçları (İHA) deposuna yönelik hipersonik 'Kinjal' füzeleri dahil havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu."