Rusya, Ukrayna saldırılarına havadan karşılık verdi

İki buçuk yıldır Rus kuvvetlerine karşı mücadele eden Ukrayna’nın Rusya sınırları içinde askeri harekat başlatarak Kursk bölgesine girmesinin ardından, Rusya da dün Ukrayna'ya yönelik son dönemin en yoğun hava saldırısını gerçekleştirdi. Rusya uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini ve belirlenen tüm hedefl erin vurulduğunu açıkladı. Saldırılarda en az üç kişinin öldüğü belirtilirken, ülkenin birçok bölgesinde meydana gelen patlamalarda çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'nın enerji altyapısının hedef alındığı hava saldırılarının ardından ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko enerji sistemindeki durumun çok ağır olduğunu belirtti. Rus ordusunun 100'ü aşkın füze ile 100'e yakın insansız hava aracı kullanarak düzenlediği saldırılara tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bunu ülkesine yönelik en yoğun saldırılardan biri olarak nitelendirdi. Saldırıda ağırlıklı olarak kritik öneme sahip enerji gibi sivil altyapıların hedef alındığına dikkati çeken Zelenskiy başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesinin etkilendiğini belirterek, "Maalesef ölenler var. Onlarca yaralı var, herkese gerekli yardım yapılıyor" dedi.

Rusya'nın saldırılarında Kuzey Kore üretimi balistik füzeleri de kullandığını belirten Zelenskiy, saldırıların durdurulması ve önlenmesi için Batılı ülkelerin Ukrayna'nın uzun menzilli silah kullanmasına yönelik kısıtlamayı kaldırması gerektiğini savundu. Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal da yoğun saldırıdan 15 bölgenin etkilendiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında "Enerji altyapısının kritik öneme sahip unsurlarına yönelik yoğun saldırı düzenledi. Tüm belirlenen hedefl er vuruldu" denildi.

Kremlin: Müzakere fikri artık söz konusu değil

Kremlin Ukrayna ile ateşkes müzakereleri yapılması fikrinin artık söz konusu olmadığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 Ağustos'ta binlerce Ukrayna askerinin Rusya sınırını geçerek gerçekleştirdiği beklenmedik saldırının amacının olası görüşmeler öncesinde Ukrayna'nın müzakere pozisyonunu iyileştirmek ve Rus güçlerinin cephe boyunca ilerleyişini yavaşlatmak olduğunu söylemişti. Putin, Ukrayna'nın "uygun bir karşılık" göreceğini söylemiş ancak bu karşılığın ne olduğunu açıklamamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov "Bu tür düşmanca eylemler karşılıksız kalamaz. Kesinlikle karşılık verilecek" dedi. Ateşkes müzakereleri yapıldığı haberlerini yalanlayan Peskov "Müzakere konusu geçerliliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda" diye konuştu.