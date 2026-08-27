Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, üçüncü yılı aşan süreçte Karadeniz'deki deniz ticaretini de ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle son dönemde Rusya ve Ukrayna tarafından düzenlenen dron saldırılarının ticari gemilere kadar uzanması, Karadeniz güzergahını kullanan yük gemileri açısından güvenlik riskini artırdı. Karadeniz'in doğu ve kuzey kesimlerinde yaşanan saldırılar nedeniyle bazı ticari gemilerin seyir planlarını değiştirdiği, bazı gemilerin ise daha güvenli bölgelerde beklemeyi tercih ettiği bildiriliyor. Bu kapsamda Trabzon açıklarında da farklı bayraklara kayıtlı yük gemilerinin beklediği görülüyor.

"İhracat durma noktasına geldi"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, ihracat ve ithalat yapan firmalara ait gemilerin dron saldırısına uğradığını belirterek, "Son günlerde Ukrayna ve Rusya'daki gerginlikten dolayı ihracat ve ithalat yapan firmalarımızın çoğu dron saldırısına uğruyorlar. Maaselef bunların bir çoğu Karadeniz'de ticaret yapan üyelerimiz. Bir kısmı Samsun'dan ihracat yapsa da Trabzon'da odamıza kayıtlı olan firmalar ciddi miktarda bir hasar aldılar. Şu anda ihracat durma noktasına geldi. Bununla ilgili adımlar atılmaya başlandı. Bir an önce ortamın yumuşatılarak tekrardan ihracatın açılması konusunda çalışmalar yapılıyor. Firmalarımızın birçoğu büyük zararlar gördü, bunun da farkındayız. Çünkü şu anda limanlarda bekleyen sebze ve narenciye ürünlerde bozulmalar söz konusu oluyor. Firmalarımız hem kredi kullanma, hem bahçelerden alınan ürün borçları hem de sigorta borçlarından dolayı zor durumda. Bu borçlarla ilgili bir ertelenmenin tanımlanması konusunda destek talebinde bulunduk" dedi.

"Herkes güvenlik açısından limanlarda bekliyor"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender ise, Rusya-Ukrayna arasındaki saldırıların bölge ihracatına zarar verdiğini kaydederek, "Son günlerde Karadeniz'de yaşanan Türk ticaret nakliyeciliğini yapan gemilere drone saldırıları yapılmaktadır. Bu saldırılar bizim bölgemizin ihracatına zarar vermektedir. Yaş sebze meyve ihracatı yapan arkadaşlarımız bu nedenle zor durumda kalıyor. Yükledikleri yaş sebze meyveleri zamana karşı ulaştırmak durumundalar. Bölge bir saldırı nedeniyle herkes güvenlik açısından limanlarda bekliyor. Limanda bekleyen ürünün yarın akıbeti belli olmuyor. Böyle olunca ihracatçılarımız zarar görmektedir. Plan ve programlar aksıyor. Maddi yönden müthiş külfetler oluşturuyor. Devletimiz bu konuda gerekli girişimleri yapıyor. Kısa sürede çözüm üretilmesi gerekmektedir. Yaş sebze ve meyve beklemez. Bunların mücbir sebep sayılıp devlete karşı olan ödemelerinde tolerans gösterilesi gerekiyor. Belirli süreler veya taksitler yapılmasını istiyoruz. Bunu yaparsak hem ihracatçımızı koruruz hem de ileri zamanda oluşabilecek pazarlardaki kaybımızı önlemiş oluyor. Çünkü bu savaş böyle devam etmeyecektir. Ukrayra-Rusya savaşı sona erdiğinde biz yeniden bu pazarlara mal satacağız. İhracatımızın büyük bir kısmı Rusya ve Ukrayna'ya yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.