Rusya: Ukrayna, sivil nakliye gemilerine saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Karadeniz’de Rus sivil nakliye gemilerine insansız deniz araçları ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, saldırının bu gece yapıldığını belirterek “Kiev rejimi, Karadeniz’in güneybatısında İstanbul’a gitmekte olan Rus sivil nakliye gemilerine suya yarı dalabilen üç insansız deniz aracı kullanarak terör saldırısı girişiminde bulundu.” ifadesini kullandı.

İnsansız deniz araçlarının zamanında tespit edildiğini aktaran Konaşenkov, bu araçların nakliye gemilerine eşlik eden Rus Donanmasına ait savaş gemilerince imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığınca, sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait üç insansız deniz aracının, Karadeniz'in güneybatısında devriye yapan Rus gemilerine saldırı girişiminde bulunduğu bildirilmişti.

Açıklamada, Rus Karadeniz Donanmasına ait "Sergey Kotov" ve "Vasiliy Bıkov" isimli devriye gemilerinin, bu gece Sivastopol'ün 340 kilometre güneybatısında seyrüsefer kontrol görevini yerine getirdiği belirtilmişti.

"Zelenskiy, sivil altyapılara terör saldırıları düzenleyerek Washington'ı tehlikeye atıyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Moskova'ya insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıları değerlendirdi.

Zelenskiy'in söz konusu saldırılarla ABD için tehlike yarattığını belirten Zaharova, "Zelenskiy, sivil altyapılara terör saldırıları düzenleyerek Washington'ı tehlikeye atıyor. (ABD Başkanı Joe) Biden, 'terörün devlet sponsoru' konseptli kendi tuzağına düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın söz konusu saldırılarla daha fazla destek almaya çalıştığını vurgulayan Zaharova, "(Saldırılar) Zelenskiy'nin buna neden ihtiyacı var? Birincisi, çünkü kendisi böyle. O, özüne kadar çürümüş ve karanlık tarafa hizmet ediyor. İkincisi, Ukrayna'ya daha fazla yardım vermesi için Beyaz Saray'a şantaj yapıyor." ifadesini kullandı.

Zaharova, terör konusunun Amerikan liberalliğiyle artık fazla ilişkilendirileceğini kaydetti.

Saldırılara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Tehdit var, bu aşikar. Gerekli önlemler alınıyor. Sadece ordu bu konuda uzman bakış açısıyla yorum yapabilir ve yapmalıdır." dedi.

Moskova'daki İHA saldırıları

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Kiev'in dün gece başkent Moskova'ya ve Moskova Bölgesi'ne İHA'larla düzenlediği terör saldırısının engellendiğini ifade etmişti.

Moskova Bölgesi'ne bağlı Odintsovo ve Narofomonisk ilçeleri üzerinde 2 Ukrayna İHA'sının havada Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtilen açıklamada, bir İHA'nın da elektronik harp sistemiyle etkisiz hale getirildiği, kontrolünü kaybeden İHA'nın Moskova'daki Moskova City iş merkezinin bulunduğu yere düştüğü bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 30 Temmuz'da Ukrayna'nın Moskova ve Moskova Bölgesi'ne İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Engellenen İHA'lardan biri Moskova-City iş merkezindeki bir gökdelene çarpmış, binada hasara yol açmıştı.

Ukrayna'nın Moskova'ya 24 ve 28 Temmuz'da da İHA saldırıları düzenlediği, ölü veya yaralı olmadığı kaydedilmişti.