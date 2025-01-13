Rusya: Ukrayna TürkAkımı kompresörlerine saldırmaya çalıştı
Rusya, Ukrayna'nın TürkAkımı boru hattındaki kompresör istasyonlarını hedef almaya çalıştığını açıkladı. Yetkililer, hattın normal işleyişine devam ettiğini ve gaz akışında herhangi bir aksama olmadığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın 9 insansız hava aracıyla Krasnodar bölgesindeki Russkaya kompresör istasyonunu hedef aldığını duyurdu. Söz konusu istasyonun, TürkAkımı boru hattına gaz sağladığı belirtildi.
Ekipmanlara zarar verdi
Tüm insansız hava araçlarının düşürüldüğü bildirilirken, düşen enkaz, gaz ölçüm istasyonunun bina ve ekipmanlarına zarar verdiği ifade edildi.
Açıklamada "Kompresör istasyonu Türk Akımı boru hattına normal modda gaz sağlıyor; faaliyetlerde herhangi bir aksama yaşanmadı” ifadesi yer aldı.