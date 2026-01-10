Rusya, Ukrayna’da Avrupa ve NATO güçlerinin yerleşimine izin vermeyeceğini açıkladı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunarak, Avrupa ve NATO ülkelerinin bölgede artan askeri faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirtti. Medvedev, ülkesinin Ukrayna’da yabancı askeri birliklerin konuşlandırılmasına müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Medvedev’ten güvenlik açıklaması

Medvedev, açıklamalarını Amerikan X platformu üzerinden paylaşırken, Rus ordusunun "Oreşnik" orta menzilli balistik füze sistemiyle Ukrayna’daki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği operasyonların görüntülerini de paylaştı. Medvedev, Avrupa yönetimlerini eleştirerek, Rusya’nın bölgedeki güvenlik çıkarlarını koruma kararlılığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Oreşnik füzelerinin, Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod’daki resmi konutuna yönelik İHA saldırısına yanıt olarak kullanıldığını açıkladı.

Öte yandan, Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, Ukrayna tarafından düzenlenen İHA saldırısı sonucunda bir petrol deposunda yangın çıktığını belirtti. Boçarov, yangının hava savunma sistemlerinin müdahalesi sayesinde kontrol altına alındığını ve ilk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Savunma Bakanlığı ayrıca, gece boyunca Ukrayna’ya ait 59 insansız hava aracının Moskova ve çevresi ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.