Rusya Ukrayna'da iletişim, enerji ve liman altyapısına operasyon düzenledi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonların karadan konuşlu yüksek hassasiyetli silah sistemleri ve insansız hava araçları ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Kiev'deki hedefin Ukrayna'ya iletişim hizmeti sağladığı değerlendirilen bir veri merkezi, Kiev bölgesindeki hedeflerin Ukrayna'daki askeri üretime destek veren enerji altyapısı ve İzmail'deki hedefin ise Ukrayna'ya yönelik askeri sevkiyatta kullanıldığı değerlendirilen liman altyapısı olduğu ifade edildi.

Altyapıya yönelik saldırılar üçüncü yılında

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta iletişim, enerji ve liman altyapısına yönelik saldırılar 2022 yılının son çeyreğinden bu yana yoğunlaşmış durumda.

İlk olarak Ukrayna'nın enerji şebekesine yönelik saldırılarla başlayan süreç, 2023 yılında Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sona ermesinin ardından Ukrayna'nın Odesa, Çornomorsk, İzmail ve Reni limanlarını da kapsayacak şekilde genişledi.

Son bir yılda Rusya, Ukrayna'nın askeri haberleşme, insansız hava aracı üretimi ve lojistik sevkiyatında kullandığı altyapıyı hedef aldığını açıklarken, Ukrayna ise bu saldırıların sivil altyapı ve enerji arz güvenliğini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Gece düzenlenen son operasyona ilişkin Ukrayna makamlarından henüz hasar ve can kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı.