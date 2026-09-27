Rusya: Ukrayna'daki lojistik ve askeri altyapı unsurlarını İHA'larla vurduk

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Rusya Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna'daki çeşitli hedeflere İHA'larla saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Kiev'de Ukrayna ordusuna mobil iletişim ve yüksek hızlı internet hizmeti sağladığı, ayrıca istihbarat verilerinin aktarımında kullanıldığı bilgisine yer verilen Vodafone şirketine ait veri işleme merkezinin vurulduğu ifade edildi.

Kiev bölgesindeki Krasilovka'da, Batı'dan sağlanan askeri yardımın depolanması ve dağıtımında kullanılan "Zalmer Group" lojistik merkezinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, Nikolayev'de (Mıkolayiv) İHA'lar ve bunlara ait savaş başlıklarının bulunduğu iki deponun vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, Odessa bölgesindeki İlyiçovka'da FPV önleme araçlarının depolandığı "Dron Kalinş" lojistik merkezinin vurulduğu kaydedildi.

Kiliya Limanı'nda Ukrayna Deniz Kuvvetlerine bağlı "Vostok" Deniz Üssü karargahı, Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisine ait üs noktası, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için kullanıldığı belirtilen askeri malzemelerin bulunduğu 4 depo ile iskele altyapısının hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada, "Odessa Limanı'na Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için askeri malzeme ve çift kullanımlı yük taşıyan kuru yük gemisi denizde seyir halindeyken vuruldu." ifadesine yer verildi.