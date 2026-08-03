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Rusya: Ukrayna'nın askeri yük taşıyan 4 gemisini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri yük taşıyan 4 gemisini vurduklarını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Rusya: Ukrayna'nın askeri yük taşıyan 4 gemisini vurduk
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın ordu için kullanılan ulaşım altyapısına yönelik saldırıları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, gece Karadeniz'de askeri yük taşıyan 3 kuru yük gemisinin vurulduğu belirtildi.

Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda da askeri sevkiyat yapan kuru yük gemisinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

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