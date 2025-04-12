Rusya: Ukrayna'nın enerji altyapılarımıza saldırıları sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen Rus enerji altyapılarına saldırı düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Krasnodar ve Kursk ile ilhak edilen Zaporijya bölgelerindeki enerji altyapı tesislerine topçular ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu bu bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığı ve trenlerin çalışmadığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte Rus enerji altyapı unsurlarına 5 kez saldırı düzenledi. Kiev yönetimi, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşmayı ihlal ederek Rus enerji altyapısını tek taraflı olarak vurmaya devam ediyor."

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji ve altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı. Ancak anlaşmaya rağmen Moskova ve Kiev, birbirlerine enerji ve altyapı tesislerine saldırıları sürdürdüğü suçlamasında bulunuyor.​​​​​​​

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen Rus enerji altyapılarına saldırı düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Krasnodar ve Kursk ile ilhak edilen Zaporijya bölgelerindeki enerji altyapı tesislerine topçular ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu bu bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığı ve trenlerin çalışmadığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte Rus enerji altyapı unsurlarına 5 kez saldırı düzenledi. Kiev yönetimi, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşmayı ihlal ederek Rus enerji altyapısını tek taraflı olarak vurmaya devam ediyor."

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji ve altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı. Ancak anlaşmaya rağmen Moskova ve Kiev, birbirlerine enerji ve altyapı tesislerine saldırıları sürdürdüğü suçlamasında bulunuyor.​​​​​​​