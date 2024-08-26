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Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah Ukrayna'nın enerji unsurlarına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Haber Merkezi
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Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını vurdu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin çalışmasını sağlayan enerji altyapısının kritik öneme sahip unsurlarına yönelik yoğun saldırı düzenledi. Tüm belirlenen hedefler vuruldu." ifadelerine yer verildi.

İHA, top ve roket atışlarıyla bombaladı

Ukrayna'da İHA'ların üretildiği 2 atölyenin ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu 143 bölgenin İHA, top ve roket atışları ile bombalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 640 uçak, 283 helikopter, 30 bin 533 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 574 tank ve zırhlı araç, 1425 çok namlulu roketatar, 13 bin 677 obüs ve havan topu ile 25 bin 234 özel askeri araç imha edildi."

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