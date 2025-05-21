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Rusya, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki askeri eğitim merkezine füze saldırısı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki askeri eğitim merkezine "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemiyle saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki askeri eğitim merkezine füze saldırısı düzenledi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sumi bölgesindeki Şostka yerleşim yerinin yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 1. Özel Kuvvetler Tugayının eğitim merkezinin keşfedildiği belirtildi.

"İskender kısa menzilli balistik füze sistemiyle saldırı düzenlendi"

Açıklamada, "Elde edilen koordinatlar doğrultusunda İskender kısa menzilli balistik füze sistemiyle saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 20 eğitmen dahil yaklaşık 70 asker etkisiz hale getirildi, mühimmat deposu ile 10 askeri teçhizat imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

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