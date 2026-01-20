Rusya Ukrayna'ya 34 füze ve 339 İHA ile saldırı düzenledi

​​​​​​​Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya farklı tip füze ve İHA'larla ülkeye yoğun hava saldırısı gerçekleştirdi.

Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun füze ve İHA saldırısı

Rus ordusunun düzenlediği saldırılarda 339 insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı, ayrıca 18 “Iskander-M/S-300” balistik füze, 15 “Kh-101” seyir füzesi ve 1 hipersonik “Tsirkon” füzesi fırlattığı bildirildi. Hava savunma birimleri, 27 füze ve 315 İHA’yı etkisiz hâle getirdiğini açıkladı. Açıklamada, “Saldırılar devam ediyor; hâlen havada birkaç düşman İHA’sı var” ifadesine yer verildi.

Zelenskiy’den saldırı ve enerji açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden Rusya’nın Kiev, Odessa, Sumi, Dnipropetrovsk, Zaporijya, Poltava ve Vinnitsa bölgelerini hedef aldığını duyurdu. Saldırılar nedeniyle enerji altyapısında aksaklıklar yaşandığını belirten Zelenskiy, “Kiev’de durum şu ana kadar en kritik seviyede. Çok sayıda apartmanda ısıtma sağlanamıyor” dedi.

Zelenskiy, hava savunma sistemlerinin etkin çalıştığını da vurguladı: “Gerekli füzeleri bir gün önce teslim aldık ve bu bize büyük kolaylık sağladı. Her destek paketi kritik önemde.”

Başkentte binlerce bina elektriksiz kaldı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından başkentteki durumu paylaştı. Kliçko’ya göre, saldırılar sonrası 5 bin 635 yüksek katlı bina ısıtmasız kaldı. Ayrıca bir kişinin yaralandığı, düşen parçaların bir okula isabet ettiği bildirildi.

Sybiha’dan sert tepki: Barış güçle sağlanabilir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya’nın saldırılarına tepki göstererek, Kiev’de hava sıcaklığı eksi 15 dereceyken saldırı düzenlendiğini hatırlattı. Sybiha, “Putin kadınlara, çocuklara ve yaşlılara karşı soykırımcı bir savaş yürütmeye devam ediyor” dedi.

Sybiha, saldırıların sivil kayıplara ve enerji altyapısında hasara yol açtığını belirterek, “Ukrayna halkının direnci bu savaşın sürmesi için gerekçe olamaz. Çatışma bir an önce sona ermelidir” ifadelerini kullandı.

Davos’ta süren Dünya Ekonomik Forumu’na da değinen Sybiha, “Putin’in sabahki saldırısı, dünya liderleri için bir uyarıdır. Ukrayna’ya acil destek sağlanmalı. Kalıcı barış olmadan Avrupa’da gerçek barış mümkün değil. Barış ancak güçle korunabilir” değerlendirmesinde bulundu.