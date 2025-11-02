  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya: Ukrayna'ya ait 164 İHA'yı çeşitli bölgelerin üzerinde vurduk
Takip Et

Rusya: Ukrayna'ya ait 164 İHA'yı çeşitli bölgelerin üzerinde vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 164 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince çeşitli bölgelerin üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya: Ukrayna'ya ait 164 İHA'yı çeşitli bölgelerin üzerinde vurduk
Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Gece 164 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

İHA saldırısında Rostov'da 2 kişi yaralandı

Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik İHA saldırısında 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya'daki Krasnodar bölgesinin operasyon karargahından yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu Karadeniz kıyısındaki Tuapse Limanı'nda yangın çıktığı belirtildi.

Limandaki 2 yabancı geminin hasar gördüğü, olayda can kaybının olmadığı ifade edildi.

Güney Kore, beşinci casus uydusunu uzaya fırlattıGüney Kore, beşinci casus uydusunu uzaya fırlattıDünya

 

Dünya
Bİr Suriye liderinin ABD'nin başkentine yapacağı ilk resmi ziyaret: Şara, Washington'a gidiyor
Tom Barrack: Suriye lideri Şara Washington'u ziyaret edecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer tesislerimizi yeniden daha güçlü şekilde inşa edeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer tesislerimizi yeniden daha güçlü şekilde inşa edeceğiz
Vietnam’da sel ve heyelan felaketi: En az 28 kişi yaşamını yitirdi
Vietnam’da sel ve heyelan felaketi: En az 28 kişi yaşamını yitirdi
İsrail ordusu, Gazze'ye yine saldırdı!
İsrail ordusu, Gazze'ye yine saldırdı!
Güney Kore, beşinci casus uydusunu uzaya fırlattı
Güney Kore, beşinci casus uydusunu uzaya fırlattı
Kuzey Makedonya halkı, yerel seçimin ikinci turu için sandık başında
Kuzey Makedonya halkı, yerel seçimin ikinci turu için sandık başında