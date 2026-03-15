Rusya: Ukrayna'ya ait 170 İHA'yı etkisiz hale getirdik

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği bildirildi.

Dün yerel saatle 21.00'den bugün 07.00'ye kadar 170 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği belirtilen açıklamada, bunlardan 20'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğü kaydedildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığı bilgisini paylaştı.

Diğer yandan, başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı kentlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiği duyuruldu.