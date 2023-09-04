Rusya: Ukrayna'ya ait 4 askeri sürat botu imha edildi
Rusya, Karadeniz’de Ukrayna’ya ait 4 ABD yapımı askeri sürat botunun imha edildiğini duyurdu.
Rusya, Karadeniz’de Ukrayna’ya ait askeri botlara saldırı düzenlediğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Karadeniz filosuna ait deniz havacılık uçakları, Kırım kıyısındaki Tarkhankut Burnu yönünde ilerleyen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 4 adet ABD yapımı Willard Sea Force askeri sürat botunu içindeki çıkarma gruplarıyla birlikte imha etti.” ifadeleri kullanıldı.
Rusya, 30 Ağustos’ta benzer bir saldırıda toplam 50 Ukrayna askerini taşıyan 4 askeri botu imha ettiğini açıklamış, cumartesi günü ise Kırım Köprüsü’nü hedef alan Ukrayna donanmasına ait 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği belirtilmişti.