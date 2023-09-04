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Rusya: Ukrayna'ya ait 4 askeri sürat botu imha edildi

Rusya, Karadeniz’de Ukrayna’ya ait 4 ABD yapımı askeri sürat botunun imha edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
İHA
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Rusya, Karadeniz’de Ukrayna’ya ait askeri botlara saldırı düzenlediğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Karadeniz filosuna ait deniz havacılık uçakları, Kırım kıyısındaki Tarkhankut Burnu yönünde ilerleyen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 4 adet ABD yapımı Willard Sea Force askeri sürat botunu içindeki çıkarma gruplarıyla birlikte imha etti.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya, 30 Ağustos’ta benzer bir saldırıda toplam 50 Ukrayna askerini taşıyan 4 askeri botu imha ettiğini açıklamış, cumartesi günü ise Kırım Köprüsü’nü hedef alan Ukrayna donanmasına ait 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği belirtilmişti.

 

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